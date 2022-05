Striscione shock a Napoli | la reazione di Spalletti

(Di venerdì 13 maggio 2022)- È trascorsa una notte, una brutta notte, e Lucianonon riesce proprio a farsene una ragione: non se lo spiega, non comprende davvero il motivo di quelloapparso ...

NAPOLI - È trascorsa una notte, una brutta notte, e Luciano Spalletti non riesce proprio a farsene una ragione: non se lo spiega, non comprende davvero il motivo di quelloapparso mercoledì all'esterno del Maradona , nel bel mezzo della finale di Coppa Italia , e come lui tante, tantissime persone: giocatori, dirigenti, tifosi indipendenti e tifosi ...La macchina rubata a Luciano Spalletti lo scorso ottobre I presunti ladri sono tornati a farsi sentire con un messaggioaffisso nel piazzale dello stadio Maradona: '16 - 10 - 21: Spalletti, la Panda te la restituiamo... Bast' ca te ne vaje!'. Un invito esplicito al tecnico toscano per lasciare squadra e città, ...Già, il signor Luciano: uno che ha avuto la sincerità di ammettere di essersi ingolosito eccome, dinanzi alla prospettiva-scudetto, nonché di chiedere la conferma di Mertens al presidente nonostante ...La firma “I Mariuoli” - si legge su Gazzetta.it - potrebbe lasciar intendere che si tratti di uno striscione goliardico. Uno striscione minatorio, all'indirizzo di Luciano Spalletti, apparso stanotte ...