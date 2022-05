"Secondo lei in questa partita...". Sardoni umilia Conte: il grillino balbetta, una scena raggelante | Video (Di venerdì 13 maggio 2022) "Il problema non è Zelensky, è a Mosca", "I problemi sono dappertutto": il botta e risposta è avvenuto tra Alessandra Sardoni e Giuseppe Conte a PiazzaPulita su La7. I due hanno parlato della guerra in Ucraina e delle possibili soluzioni per la fine del conflitto. "Se il problema è a Mosca, le parole che dice lei potrebbero anche essere fraintese o lette come un suggerimento a Zelensky su una resa", ha detto la giornalista di La7. Cui il leader del M5s ha risposto: "Non mi fraintenda, noi abbiamo sostenuto l'Ucraina fin dall'inizio". Conte però ha aggiunto: "E' chiaro che dobbiamo essere informati sui termini del negoziato. Ci siamo lasciati coinvolgere indirettamente in questo conflitto e abbiamo tutto il diritto di essere edotti delle condizioni e dei termini di questo negoziato". La Sardoni però ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) "Il problema non è Zelensky, è a Mosca", "I problemi sono dappertutto": il botta e risposta è avvenuto tra Alessandrae Giuseppea PiazzaPulita su La7. I due hanno parlato della guerra in Ucraina e delle possibili soluzioni per la fine del conflitto. "Se il problema è a Mosca, le parole che dice lei potrebbero anche essere fraintese o lette come un suggerimento a Zelensky su una resa", ha detto la giornalista di La7. Cui il leader del M5s ha risposto: "Non mi fraintenda, noi abbiamo sostenuto l'Ucraina fin dall'inizio".però ha aggiunto: "E' chiaro che dobbiamo essere informati sui termini del negoziato. Ci siamo lasciati coinvolgere indirettamente in questo conflitto e abbiamo tutto il diritto di essere edotti delle condizioni e dei termini di questo negoziato". Laperò ha ...

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, D’Orsi a La7: “Secondo Fornero le sanzioni sono giuste e dobbiamo sacrificarci? Detto da lei… - M91P1 : @Vero91C @AdriSs1973 @LGrullita Secondo me la cosa diversa e che li al GF Lulù si dedicava solo a lui..Fuori ci son… - frenkk17 : @gravaioli In questo caso non si risponde nel merito dicendo che un difensore è scarso...o ha responsabilità anche… - silviamicheli7 : @borghi_claudio @intuslegens Le domando dottore; lei sta facendo un grande lavoro su questa cosa...... Ma secondo L… - malick490459052 : @IlContiAndrea @Nickcerioni Dici? Secondo me non le stavano bene,non che gli abiti fossero brutti ma su di lei prop… -