Rilasciata la RC di iOS 15 5 | quando esce l’aggiornamento in Italia

(Di venerdì 13 maggio 2022) Giornata importante per gli utenti Apple, in riferimento a coloro che sono in attesa deliOS 15.5. Già, perché un po’ a sorpresa nella serata di giovedì ha visto la luce la Release Candidate del pacchetto software, integrando quello che ho analizzato poche ore fa sul nostro magazine. Si tratta dello step finale, come da tradizione per la mela morsicata, prima che veda la luce il firmware stabile per tutti coloro che si ritrovano con un iPhone o iPad compatibile. Nessuna rivoluzione in programma, è giusto ribadirlo, essendo una semplice transizione verso il ben più importante aggiornamento iOS 16. Cosa sappiamo sulla Release Candidate di iOS 15.5 ein Europa Tuttavia, nel caso di iOS 16 ci sarà da attendere. Presentazione in programma a giugno ed uscita prevista non prima ...