Ragusa Ibla e Ztl la vicepresidente Consiglio comunale

(Di venerdì 13 maggio 2022) Divampa sempre più la polemica sulla istituzione ao, meglio, sulla prossima entrata in funzione, dei varchi elettronici per controllare il traffico nel quartiere barocco. Polemica indirizzata principalmente verso il sindaco che in solitaria si era assunto l’onere di motivare e giustificare, in un confronto con le associazioni di categoria, il provvedimento. Polemica avviata, seppur con notevoli distinguo, dalle forze imprenditoriali e da quelle civiche del quartiere e proseguita poi con l’intervento congiunto dei capigruppo consiliari di M5 e Pd, Sergio Firrincieli e Mario Chiavola. Ma il fatto nuovo è rappresentato da un nuovo intervento che questa volta viene direttamente dall’interno della maggioranza che sorregge il sindaco Cassì e viene addirittura da una rappresentante istituzionale, ovvero Cettina Raniolo ...