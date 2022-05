Ragusa | Carmelo Dipasquale vive in 7 persone diverse

Leggi su quotidianodiragusa

(Di venerdì 13 maggio 2022)– “Udine, dove batte il suo cuore, Torino, Roma, Padova, Palermo”. E’ quanto scrive il sindaco di, Peppe Cassì, in un post pubblicato sul suo profilo facebook per ricordare la scomparsa di. “Scritte sui palloncini, le città dove– scrive il sindaco Cassì – continua are in 7grazie alla sua generosità. Un anno dopo la sua improvvisa scomparsa e l’espianto degli organi, la sua famiglia sceglie di ricordarlo con un nuovo atto di altruismo, regalando alla nostra comunità un tavolo da ping pong, lo sport di cuiera appassionato, da oggi installato nel Giardino della Vita di via Africa. Qui dove i mandorli ricordano ragazzi troppo presto ...