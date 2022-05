Quarti di finale di Playoff di Serie B: Lapadula regala al Benevento le semifinali (Di venerdì 13 maggio 2022) Serata di match importanti. In attesa di scoprire come finirà il campionato di Serie A, le squadre di Serie B lottano per la promozione nella massima categoria. Questa sera si sono sfidati Ascoli e Benevento, nei Quarti di finale di Playoff di Serie B: un gol di Lapadula ha regalato agli ospiti la vittoria e, quindi, il pass per le semifinali, nelle quali sfiderà il Pisa. Domani sarà il turno di Brescia e Perugia: la vincitrice sfiderà il Monza. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Serata di match importanti. In attesa di scoprire come finirà il campionato diA, le squadre diB lottano per la promozione nella massima categoria. Questa sera si sono sfidati Ascoli e, neidididiB: un gol dihato agli ospiti la vittoria e, quindi, il pass per le, nelle quali sfiderà il Pisa. Domani sarà il turno di Brescia e Perugia: la vincitrice sfiderà il Monza. L'articolo CalcioWeb.

