Nuoto di fondo, Coppa Len 2022: Gregorio Paltrinieri 3° a Piombino nella 10 km, vince Sacha Velly (Di venerdì 13 maggio 2022) Giornata di 10 km quella andata in scena nelle acque libere di Piombino, tappa della Coppa Len 2022 di Nuoto di fondo. La distanza olimpica ha visto un roster di partecipanti di primo livello e i risultati meritano una certa attenzione. Gregorio Paltrinieri si è dovuto accontentare quest'oggi del terzo posto. La prova è stata vinta dal francese Sacha Velly in 1:50:30.2 precedendo di 3.6 Marcello Guidi e di 11.5 Greg. Una prova di assaggio per il carpigiano che tanto sta lavorando in vista dei Mondiali e degli Europei delle acque libere. A completare la top-10 troviamo una numerosa truppa azzurra: Domenico Acerenza 4° a 12.5, Pasquale e Mario Sanzullo 5° a 12.6 e 6° a 18.9 e Dario Verani 7° a 21.1 davanti all'ungherese Dávid Betlehem a ...

