MotoGP | durante la FP1 del GP di Francia va a fuoco parte del paddock di Le Mans – VIDEO

(Di venerdì 13 maggio 2022) Un evento al di fuori della pista ha attirato l’attenzione di tuttila prima sessione di prove libere del Gran Premio di, settimo appuntamento del Mondiale2022. Mentre Pol Espargarò, infatti, andava a far segnare il miglior tempo del turno mattutino davanti al Alex Rins, Francesco “Pecco” Bagnaia e Fabio Quartararo, infatti, nellasuperiore deldel tracciato della Sarthe è scoppiato un incendio. All’interno di un bar del circuito, infatti, si sarebbe registrato un problema ad uno dei fornelli, che ha causato le prime fiamme, poi propagate al resto della struttura. Per fortuna tutte le persone che erano in quella zona sono uscite in tempo dal bar, e anche per questo motivo non si registrano feriti. Un’alta colonna di fumo si è elevata sopra il circuito, ma ...