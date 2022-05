MotoGP | Bastianini sul GP di Francia | “Un sollievo essere tornato qui a buoni livelli dopo Jerez”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il pilota della Ducati, Enea, esprime tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sky,l’ottima prestazione durante le libere del GP di. “Il t1 mi viene bene da stamattina e per me è un sospiro didi nuovo in prima posizione”. Un miglioramento dunque per l’italiano rispetto all’ultima gara disputata, come lui stesso evidenzia con queste parole: “Anon sono mai stato a mio agio, però l’importante èdavanti. Per oggi bene così!”. SportFace.