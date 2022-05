Memorial Giovanni Cannarella a Monterosso Almo (Di venerdì 13 maggio 2022) Ragusa – Ci siamo quasi. Il fine settimana, in provincia di Ragusa, sarà dedicato al ciclismo giovanile di qualità. Torna, infatti, il Memorial Giovanni Cannarella che, a Monterosso Almo, celebra il raggiungimento di un traguardo davvero eccezionale, la ventesima edizione. La prova, come di consueto, vedrà impegnate le categorie Esordienti, Allievi e Juniores che si daranno battaglia sabato 14 in una cronoscalata e domenica 15 maggio con la prova in linea. Stiamo parlando, insomma, di una classica del ciclismo siciliano che per la società organizzatrice della manifestazione, il Gsd Almo, presieduta dalla presidente Maria Giovanna Cannarella, figlia di Giovanni, con il prezioso aiuto di Salvatore D’Aquila, ex presidente regionale Fci e attuale ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 13 maggio 2022) Ragusa – Ci siamo quasi. Il fine settimana, in provincia di Ragusa, sarà dedicato al ciclismo giovanile di qualità. Torna, infatti, ilche, a, celebra il raggiungimento di un traguardo davvero eccezionale, la ventesima edizione. La prova, come di consueto, vedrà impegnate le categorie Esordienti, Allievi e Juniores che si daranno battaglia sabato 14 in una cronoscalata e domenica 15 maggio con la prova in linea. Stiamo parlando, insomma, di una classica del ciclismo siciliano che per la società organizzatrice della manifestazione, il Gsd, presieduta dalla presidente Maria Giovanna, figlia di, con il prezioso aiuto di Salvatore D’Aquila, ex presidente regionale Fci e attuale ...

