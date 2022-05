Mascherine in aereo, cosa cambia dal 16 maggio in Italia e in Europa (Di venerdì 13 maggio 2022) Le nuove linee guida dell'Easa e dell'Edcd parlano di "raccomandazione". Ma da noi è in vigore il decreto del ministero della Salute fino al 15 giugno. E anche le compagnie aeree possono stabilire le proprie regole. Garavaglia: "Servono norme condivise" Leggi su repubblica (Di venerdì 13 maggio 2022) Le nuove linee guida dell'Easa e dell'Edcd parlano di "raccomandazione". Ma da noi è in vigore il decreto del ministero della Salute fino al 15 giugno. E anche le compagnie aeree possono stabilire le proprie regole. Garavaglia: "Servono norme condivise"

Advertising

Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - PAPLURA : @TravaOfficial Bellissimo Air France che mi manda la mail scusandosi perché in Italia hanno imposto di tenere la FF… - milaclem13 : RT @Agenzia_Italia: ?? La mascherina in aereo ?? non è più obbligatoria - Agenzia_Italia : ?? La mascherina in aereo ?? non è più obbligatoria - ilfaroonline : Mascherine in aereo, da oggi nuove regole: cosa cambia -