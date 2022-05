Marca | “Atp a un passo dal togliere i punti a Wimbledon”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 maggio 2022) L’Atp è ancora al lavoro per studiare la possibilità di di imporre sanzioni contro gli organizzatori di2022. Dopo la decisione dell’All England Lawn Tennis Club di escludere dal torneo i giocatori russi e bielorussi, i funzionari del Circuito mondiale del tennis maschile potrebbero privare il Grande Slam britannico dei suoiin classifica:, come gli altri tre Grandi Slam, offre un massimo di 2.000di qualificazione per il vincitore. SportFace.