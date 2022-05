Lulù Selassié | una senatrice in sua difesa per lo scherno di Maurizio Costanzo

(Di venerdì 13 maggio 2022) Barbara Masini ha presentato un'interrogazione parlamentare dopo i continui episodi discriminatori in televisione nei confronti delle donne, tra cui il discorso derisorio del conduttore e Manuel Bortuzzo verso l'ex gieffina. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

fanpage : 'Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella' Queste le parole di Maurizio Costanzo, alle quali risponde pr… - CorradinaRizza : RT @SavoiaAnnarita: Siamo tutti con te dolce e sensibile fatina #fairylu @lulu_selassie - CAgamennone : Piccola anima Tu non sei per niente piccola #fairylu @lulu_selassie che il pensiero, l'abbraccio di tutte noi ti st… - Giusi80884373 : RT @Lulinamanuelito: ANIMA PURA?????????????? @lulu_selassie #fairylu - GaetanaLongoba1 : @Gioty86 @lulu_selassie Xo' cacchio Manuel la vedi d qnt sia bella? ???? -

ContoCorrenteOnline.it

Maurizio Costanzo su: 'Le sarebbe piaciuto fare la passerella', interviene sua sorella Jessica A quelle parole che ha generato non poche critiche nei confronti della ragazza, non ha ...è stata dolcissima nella sua richiesta a Manuel e, tra i tanti commenti positivi, anche Stefania Orlando ha espresso il suo pensiero in favore della princess: Augurare tutto il bene possibile a ... Manuel Bortuzzo, il progetto con Lucrezia Hailé Selassié: la nuova vita dopo il Grande Fratello Vip