La Cina vuole limitare «rigidamente» i viaggi all’estero dei suoi cittadini (Di venerdì 13 maggio 2022) Il governo cinese ha annunciato di voler limitare «rigidamente» i viaggi all’estero dei cittadini cinesi, con l’obiettivo di contenere il più possibile la diffusione del coronavirus nel paese. Lo ha detto l’amministrazione nazionale per l’immigrazione in un comunicato pubblicato su Leggi su ilpost (Di venerdì 13 maggio 2022) Il governo cinese ha annunciato di voler» ideicinesi, con l’obiettivo di contenere il più possibile la diffusione del coronavirus nel paese. Lo ha detto l’amministrazione nazionale per l’immigrazione in un comunicato pubblicato su

Advertising

ilpost : La Cina vuole limitare «rigidamente» i viaggi all’estero dei suoi cittadini - marcodellaguzzo : Giovedì il Congresso degli #StatiUniti ha aperto le trattative su una legge per lo sviluppo della capacità manifatt… - sandragnesa : @DiImmobiliare @GuidoCrosetto putin é un imperialista che vuole controllare tutti i paesi ex russi. E se non sono d… - giulioenrico : @DrArturzolo @giuliapompili -> Malaysia, Singapore, Giappone ed Australia vedono la cosa come il male assoluto. E a… - TRACKTVinforma : @ilMattarella La pandemia covid non fermerà la guerra di Putin. Infatti inginocchierà l'Europa per volontà dello Za… -