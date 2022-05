Klopp | Nations League | «una delle idee più ridicole nel mondo del calcio»

(Di venerdì 13 maggio 2022) Le parole di Jurgenverso la competizione per le nazionali: «Preferirei che la UEFA si liberasse di questa competizione» Jurgensi scaglia contro la, a suo dire una competizione dannosa e inutile per i calciatori e i club. «Laè unapiùneldel. I giocatori, dopo 70 partite stagionali, sono costretti a disputare le partite della. Quattro, cinque, sei partite con le Nazionali… Preferirei che la UEFA prendesse più soldi dalla finale di Championse si liberasse di questa competizione». L'articolo proviene daNews 24.

