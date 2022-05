Isola 2022, lite furibonda tra Clemente Russo e Licia Nunez: 'Ti manderei a ca**re se...' (Di venerdì 13 maggio 2022) Clemente Russo contro con Licia Nunez. Fuoco e fiamme fra i due naufraghi dell'Isola dei Famosi si trovano su Playa Sgamada e insieme a loro ci sono anche Estefania Bernal, Fabrizia Santarelli e Laura ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022)contro con. Fuoco e fiamme fra i due naufraghi dell'dei Famosi si trovano su Playa Sgamada e insieme a loro ci sono anche Estefania Bernal, Fabrizia Santarelli e Laura ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - petergomezblog : Sardegna, milioni di cavallette sull’isola: “Situazione fuori controllo. Colpiscono i campi e lasciano il deserto d… - ISOLA_2022 : OROSCOPO ??? #JERU #JESSVIP - SkyTG24 : Chi è Marialaura De Vitis, naufraga dell'Isola dei Famosi - GuidaTVPlus : 13-05-2022 21:43 #Canale5 L' isola dei famosi p. t. #Realityshow #Intrattenimento #StaseraInTV -