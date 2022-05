"Infinite possibilità monetarie". Il dissidente Nevzorov rivela: ecco chi sono gli "strapagati" da Putin (Di venerdì 13 maggio 2022) Il costo della propaganda russa. un tema affrontato a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 12 maggio. Ospite in collegamento ecco Alexander Nevzorov, giornalista dissidente russo, il quale punta il dito contro Vladimir Putin e svela come funziona la macchina della propaganda dello zar. Una macchina oliata con un'infinità di rubli, stando a quel che sostiene. "Cari miei fratelli italiani, cercate di capire: se avete a che fare con una persona che in un modo o nell'altro è legato ai mezzi di informazione in Russia non avete a che fare con un giornalista, ma con l'ennesimo servo di Putin", premette Nevzorov, arrivando dritto al punto.E questo "servo di Putin", riprende, "è o terrorizzato o ha a disposizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Il costo della propaganda russa. un tema affrontato a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 12 maggio. Ospite in collegamentoAlexander, giornalistarusso, il quale punta il dito contro Vladimire svela come funziona la macchina della propaganda dello zar. Una macchina oliata con un'infinità di rubli, stando a quel che sostiene. "Cari miei fratelli italiani, cercate di capire: se avete a che fare con una persona che in un modo o nell'altro è legato ai mezzi di informazione in Russia non avete a che fare con un giornalista, ma con l'ennesimo servo di", premette, arrivando dritto al punto.E questo "servo di", riprende, "è o terrorizzato o ha a disposizione ...

