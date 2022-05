Il processo Johnny Depp contro Amber Heard diventa una docuserie: quando e dove la vedremo in Italia? (Di venerdì 13 maggio 2022) Era solo questione di tempo prima che il processo Johnny Depp contro Amber Heard finisse per diventare uno spettacolo televisivo. I momenti salienti del confronto legale che vede il divo hollywoodiano e l’ex moglie diventa una docuserie intitolata semplicemente Johnny Depp contro Amber Heard – Il processo. Lo speciale sarà visibile in Italia sulla piattaforma Discovery+ il 16 maggio, una data significativa dato che lunedì i due torneranno a darsi battaglia in tribunale dopo una settimana di pausa. Il processo Johnny Depp contro ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Era solo questione di tempo prima che ilfinisse perre uno spettacolo televisivo. I momenti salienti del confronto legale che vede il divo hollywoodiano e l’ex moglieunaintitolata semplicemente– Il. Lo speciale sarà visibile insulla piattaforma Discovery+ il 16 maggio, una data significativa dato che lunedì i due torneranno a darsi battaglia in tribunale dopo una settimana di pausa. Il...

