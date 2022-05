Gastroenterologo Ricciardiello: ‘Cancro colon retto in aumento tra giovani’ (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il cancro del colon retto è sempre più precoce. Negli ultimi 20 anni si è visto un aumento dei casi nella popolazione di età compresa tra i 20 e i 49 anni, in particolare negli Stati Uniti e nel Nord Europa. Dati recenti ci dicono di un incremento del 5% annuo nelle popolazioni scandinave, in Inghilterra, ma anche in altre aree come la Francia. I motivi dello sviluppo precoce di questo tumore, non a caso chiamato ‘early cancer’, sono legati a stili di vita, obesità, una dieta sempre più di tipo occidentale. Ci sono studi che dimostrano come alcune sostanze contenute negli alimenti possano favorire l’infiammazione e quindi l’insorgenza del cancro del colon rettale ad insorgenza precoce”. Così Luigi Ricciardiello, professore associato di Gastroenterologia all’Università di Bologna, in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il cancro delè sempre più precoce. Negli ultimi 20 anni si è visto undei casi nella popolazione di età compresa tra i 20 e i 49 anni, in particolare negli Stati Uniti e nel Nord Europa. Dati recenti ci dicono di un incremento del 5% annuo nelle popolazioni scandinave, in Inghilterra, ma anche in altre aree come la Francia. I motivi dello sviluppo precoce di questo tumore, non a caso chiamato ‘early cancer’, sono legati a stili di vita, obesità, una dieta sempre più di tipo occidentale. Ci sono studi che dimostrano come alcune sostanze contenute negli alimenti possano favorire l’infiammazione e quindi l’insorgenza del cancro delrettale ad insorgenza precoce”. Così Luigi, professore associato di Gastroenterologia all’Università di Bologna, in ...

