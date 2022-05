Filippo Tortu apre con 20 41 sui 200 metri | 7° in Diamond League | Lyles batte Kerley con 19 72 nella bufera

(Di venerdì 13 maggio 2022)ha fatto il suo debutto stagionale sui 200, la distanza su cui si concentrerà nel corso di questa stagione. Il Campione Olimpico della 4×100 non ha iniziato nel miglior modo possibile e si è fermato a un alto 20.41 a Doha (Qatar), dove è andata in scena la prima tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il velocista brianzolo, reduce dal sofferto 100corso sabato scorso a Nairobi (10.24), ha dovuto fare i conti con la pessima prima corsia e non ha sfruttato i 2,1 m/s di vento favorevole sul rettilineo (ma in curva soffiava una brezza decisamente contraria che ha complicato la vita a tutti). L’azzurro è partito discretamente all’interno, ma poi ha faticato a ingranare: la curva non è stata ...

SpockEva : Letteralmente Filippo Tortu si deve preoccupare - OA_Sport : #ATLETICA Filippo Tortu a caccia del riscatto: debutto sui 200 a Doha, sfida pirotecnica a De Grasse e Lyles - Milanosportiva : Tortu e Jacobs. Preoccupazione da una parte, un mezzo, timido, sorriso dall’altra. L‘Italia dell’atletica riflette,… - Milanosportiva : Filippo Tortu gareggerà domani sera a Madrid nella tappa del Continental Tour di Madrid. Il velocista, nella terza… - Milanosportiva : Poca gloria e qualche preoccupazione accompagnano l’esperienza di Filippo Tortu sui 100 metri in quel di Ginevra. I… -

, DIRETTA 200 METRI: SI COMINCIA Stanno per cominciare i 200 metri conal meeting di Doha della Diamond League 2022 . Ricordiamo allora come era andata questa gara alle ...DIRETTA DIAMOND LEAGUE DOHA 2022: SI COMINCIA La diretta della Diamond League Doha 2022 sta finalmente per farci compagnia. Sarà anche un'occasione per assistere al ritorno in pista di, che di fatto per la prima volta nell'anno solare si cimenta con una gara: i 200 metri sono la sua specialità, anche se la gloria olimpica l'ha ottenuta correndo. Va ricordato che...(in aggiornamento) Prima tappa del massimo circuito mondiale in Qatar con Tamberi, Tortu, Battocletti e Abdelwahed. DIRETTA TV Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena Dalle 18 in onda su Sky Sport Uno e ...Filippo Tortu, diretta 200 metri Diamond League 2022 Doha oggi venerdì 13 maggio: c’è De Grasse, avversari di lusso per l’azzurro nel meeting in Qatar.