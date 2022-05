Elon Musk - Sospendo l' accordo per l' acquisto di Twitter

(Di venerdì 13 maggio 2022) Fino a qualche giorno fa,sembrava procedere spedito verso l'acquisizione di, ma ora arriva il colpo di scena: il numero uno della Tesla e di SpaceX, infatti, ha annunciato che l'da 44 miliardi di dollari "è temporaneamente sospeso in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli account spam/falsi rappresentino effettivamente meno del 5% degli utenti". L'andamento di Borsa. L'annuncio è stato accolto positivamente dal mercato borsistico. Il titolo, nelle fasi di pre-apertura della Borsa di Wall Street, guadagna oltre il 5%. Negli ultimi giorni le azioni sono state fortemente penalizzate dai timori che l'operazione possa rappresentare una distrazione pere una fonte di problemi per la Tesla. Dunque, l'annuncio odierno potrebbe essere visto come una sorta di sollievo ...

ilpost : Elon Musk ha sospeso l’acquisto di Twitter - Agenzia_Ansa : L'accordo con Twitter è 'temporaneamente sospeso'. Lo ha fatto sapere Elon Musk in un tweet. #ANSA - SkyTG24 : Il patron di Tesla #ElonMusk ha annunciato con un tweet il congelamento dell'intesa di acquisizione per 44 miliardi… - martahatake : @therealmagg4 @uzalber tocca chiedere al elon musk (amico della pagna) se può mettere la funzione di modifica ai tweet - test5f1798 : -

ha annunciato di aver sospeso temporaneamente l'accordo per l'acquisto del social media per 44 miliardi di dollari. In corso una revisione sul calcolo degli utenti "falsi". Il fondatore di ...New York. Neanche il tempo di permettere a Donald Trump di guardarsi i polpastrelli, pensando al ritorno su Twitter , cheha annunciato la "sospensione" dell'acquisto del social , mandando in fibrillazione il titolo a Wall Street e milioni di follower. Il fondatore di Tesla e SpaceX ha comunicato, naturalmente ...Chi è davvero Elon Musk Lui si definisce un anarcolibertario. La difesa della libertà è diventata una sua crociata. E questo fa infuriare la sinistra che non lo vuole a capo di Twitter. Il vero socia ...È la maggiore perdita da ottobre 2021. Il CEO: “Mi aspetto che l’accordo si chiuda ma dobbiamo prepararci a tutti gli scenari” ...