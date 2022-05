DIRETTA MotoGP, GP Le Mans 2022 LIVE: a breve la simulazione di qualifica a fine FP2, Bagnaia in testa (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 SUPER APRILIA!!!! Aleix Espargarò vola al comando in 1’31?574 davanti a Bagnaia, Quartararo e Mir, bravo a migliorarsi con la Suzuki sul giro secco. 14.51 Cade intanto Marco Bezzecchi in curva 7. Non ci voleva questa scivolata per il rookie azzurro del Team Mooney VR46… 14.49 Il primo a lanciarsi è Miller con una doppia gomma soft nuova, anche se l’australiano della Ducati Factory commette un errore e deve rallentare. 14.47 Ci siamo, le prime moto scendono in pista con gomme soft nuove per andare a caccia di un buon piazzamento in attesa delle FP3 di domattina. 14.45 Dieci minuti alla bandiera a scacchi. A breve andrà in scena la prima simulazione di qualifica del weekend per la MotoGP!! 14.44 Di seguito la top10 ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53 SUPER APRILIA!!!! Aleix Espargarò vola al comando in 1’31?574 davanti a, Quartararo e Mir, bravo a migliorarsi con la Suzuki sul giro secco. 14.51 Cade intanto Marco Bezzecchi in curva 7. Non ci voleva questa scivolata per il rookie azzurro del Team Mooney VR46… 14.49 Il primo a lanciarsi è Miller con una doppia gomma soft nuova, anche se l’australiano della Ducati Factory commette un errore e deve rallentare. 14.47 Ci siamo, le prime moto scendono in pista con gomme soft nuove per andare a caccia di un buon piazzamento in attesa delle FP3 di domattina. 14.45 Dieci minuti alla bandiera a scacchi. Aandrà in scena la primadidel weekend per la!! 14.44 Di seguito la top10 ...

