Cardarelli, De Luca: "Problema Pronto soccorso è di tutta Italia" (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E' un "Problema dell'Italia intera" l'ingolfamento dei Pronto soccorso. A sottolinearlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb, dopo le immagini dei giorni scorsi dei problemi registrati all'ospedale Cardarelli di Napoli. De Luca ha sottolineato che "non ci sono medici nelle strutture di emergenza, abbiamo fatto un ultimo concorso e non ha partecipato nessuno". "C'è un Problema generale di carenza di figure mediche perché il ministero della Salute ha deciso che la spesa per il personale medico deve essere quella del 2004 meno l'1,4% – spiega – con i pensionamenti, con quota 100 c'è grande sofferenza. Abbiamo poi un'anomalia, è un impegno tra i più stressanti ma con la maggiore ...

