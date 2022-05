(Di venerdì 13 maggio 2022), startup leader in Italia dal 2017, con l’obiettivo di proteggere le api con la tecnologia, torna in campo. In occasione della giornata Mondialeapi prevista per il prossimo 20 Maggio,infatti un. Si tratta di “education”. Che cos’è “education”undi avvicinamento al mondoapi da parte dei più piccoli. Uno specifico programma di abilitazionescuole d’infanzia e primarie all’insegnamento della sostenibilità. L’obiettivo è l’invito verso l’adozione o il regalo di un alveare a distanza, attraverso un semplice click. Per la giornata Mondialeapi, ...

Advertising

Imille10 : Dal 16 al 20 Maggio per tutta la settimana scende in campo con l’intento di sensibilizzare quante più persone possi… - lOrafoItaliano : Per tutelare le api, anello fondamentale della catena alimentare, Opsobjects ha deciso di aderire all'iniziativa 'A… -

ZON

10 milioni di alveari scomparsi in 10 anni non sono numeri che possiamo ignorare così facilmente' Grazie alla tecnologia innovativa dicontribuire alladelle api non è mai stato ...COME PARTECIPARE Grazie alla tecnologia innovativa dicontribuire alladelle api non è mai stato così facile. Attraverso il progetto "adotta un alveare" sul sito web dihttps://... 3Bee a salvaguardia delle api, lancia un nuovo progetto 3Bee, la startup leader in Italia nata nel 2017 con l’obiettivo di proteggere le api con la tecnologia, torna in campo per la giornata Mondiale delle api prevista per il prossimo 20 ...3Bee, la startup leader in Italia nata nel 2017 con l’obiettivo di proteggere le api con la tecnologia, torna in campo per la giornata Mondiale delle api prevista per il prossimo 20 Maggio lanciando “ ...