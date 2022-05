Ultime Notizie Roma del 12-05-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 maggio 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in primo piano piano Marshall per l’Ucraina così il premier Mario Draghi lancia la proposta di un piano per la ricostruzione dei territori oggi ancora teatro dell’ invasione russa dal palco dell’ Atlantic Council che gli consegna il premio per la leadership bisogna fare di tutto per la pace Riva dice il premier al termine dei 2 giorni di visita negli Stati Uniti assicurando che l’Italia è pronta a fare la sua parte intanto la guerra non si ferma i carrarmati tutti stringono lo studio sulla martoriata acciaieria di mariupol dove ormai restano solo i militari i media riferiscono di potenti esplosioni mentre il Putin punta l’annessione di terzo Ma chi è per Esiste il Ministero della Difesa fa sapere che l’esercito ...