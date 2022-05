Ultime Notizie – Eurovision 2022, Morgan: “Mahmood-Blanco-Lauro nuova trinità in cui non mi riconosco, presentatori da barzelletta” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Non sto seguendo l’Eurofestival, credo sia più scena che sostanza. Tutta l’Italia della comunicazione si ferma perché c’è l’Eurovision Song Contest? E allora io non mi fermo e non lo guardo; io lavoro e non mi fermo, solo perché c’è l’Eurofestival…”. E’ la presa di posizione personale che esprime Morgan, intervistato dall’AdnKronos a margine della sua lezione-spettacolo su Umberto Bindi al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, in occasione del 90° anniversario di nascita del cantautore che fu tra i massimi esponenti della cosiddetta ‘scuola genovese’ assieme a Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè , Gino Paoli, Bruno Lauzi. L’Italia, che ospita a Torino questa edizione dell’Eurovision Song Contest grazie alla vittoria lo scorso anno dei Maneskin, la cui finale si svolgerà sabato, è in gara con i trionfatori dell’ultimo Festival di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “Non sto seguendo l’Eurofestival, credo sia più scena che sostanza. Tutta l’Italia della comunicazione si ferma perché c’è l’Song Contest? E allora io non mi fermo e non lo guardo; io lavoro e non mi fermo, solo perché c’è l’Eurofestival…”. E’ la presa di posizione personale che esprime, intervistato dall’AdnKronos a margine della sua lezione-spettacolo su Umberto Bindi al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, in occasione del 90° anniversario di nascita del cantautore che fu tra i massimi esponenti della cosiddetta ‘scuola genovese’ assieme a Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè , Gino Paoli, Bruno Lauzi. L’Italia, che ospita a Torino questa edizione dell’Song Contest grazie alla vittoria lo scorso anno dei Maneskin, la cui finale si svolgerà sabato, è in gara con i trionfatori dell’ultimo Festival di ...

