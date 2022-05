Ultime Notizie – Allegri: “Io espulso? Uno dell’Inter mi ha dato un calcio” (Di giovedì 12 maggio 2022) “E’ passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata…”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, a Mediaset risponde così sull’episodio che ha portato alla sua espulsione nella finale di Coppa Italia persa 4-2 contro l’Inter. “Complimenti all’Inter, noi non abbiamo vinto nessun trofeo e dobbiamo tenere questa rabbia per l’anno prossimo, dobbiamo tornare a vincere. C’è amarezza per il risultato, abbiamo fatto una buona prestazione. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Facciamo i complimenti all’Inter e all’arbitro che ha diretto una bella partita”, dice Allegri. “La squadra ha fatto bene per 70 minuti, avevamo bisogno di fare cambi. Ho scelto la difesa a 3 a quel punto per dare maggiore copertura a Cuadrado che sulla fascia aveva davanti Perisic”, dice riferendosi ai cambi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “E’ passato unoe mi hauna pedata…”. Massimiliano, allenatore della Juventus, a Mediaset risponde così sull’episodio che ha portato alla sua espulsione nella finale di Coppa Italia persa 4-2 contro l’Inter. “Complimenti all’Inter, noi non abbiamo vinto nessun trofeo e dobbiamo tenere questa rabbia per l’anno prossimo, dobbiamo tornare a vincere. C’è amarezza per il risultato, abbiamo fatto una buona prestazione. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Facciamo i complimenti all’Inter e all’arbitro che ha diretto una bella partita”, dice. “La squadra ha fatto bene per 70 minuti, avevamo bisogno di fare cambi. Ho scelto la difesa a 3 a quel punto per dare maggiore copertura a Cuadrado che sulla fascia aveva davanti Perisic”, dice riferendosi ai cambi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

