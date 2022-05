Ucraina, Zelensky: “Draghi ha ragione, possiamo vincere” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “Draghi ha ragione: noi possiamo vincere perché stiamo combattendo per la verità e non dobbiamo essere soli in questo”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da Bruno Vespa per Porta Porta in onda questa sera su Rai 1. “Le forze armate russe sono quattro volte più grandi delle nostre, il loro Stato otto volte il nostro, ma noi siamo dieci volte più forti come persone. Non siamo in condizioni pari, ma il mondo è unito intorno a noi”. Per salvare gli uomini del battaglione Azov “stiamo facendo tutto il possibile e tutto ciò che dipende da noi va fatto. Non ci fermiamo, lottiamo per ogni persona e per ogni civile. I civili sono stati portati via dall’acciaieria, ora la questione sono i soldati” e “siamo pronti a scambiarli”. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra-Russia, “ha: noiperché stiamo combattendo per la verità e non dobbiamo essere soli in questo”. Così il presidente ucraino Volodymyr, intervistato da Bruno Vespa per Porta Porta in onda questa sera su Rai 1. “Le forze armate russe sono quattro volte più grandi delle nostre, il loro Stato otto volte il nostro, ma noi siamo dieci volte più forti come persone. Non siamo in condizioni pari, ma il mondo è unito intorno a noi”. Per salvare gli uomini del battaglione Azov “stiamo facendo tutto il possibile e tutto ciò che dipende da noi va fatto. Non ci fermiamo, lottiamo per ogni persona e per ogni civile. I civili sono stati portati via dall’acciaieria, ora la questione sono i soldati” e “siamo pronti a scambiarli”. ...

