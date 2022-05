Ucraina: Salvini, mozione contro armi? Draghi ha parlato di pace (Di giovedì 12 maggio 2022) "Sono ottimista e fiducioso per natura. Non commento i se. Draghi ha parlato di pace, non so se con Joe Biden hanno parlato di armi". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) "Sono ottimista e fiducioso per natura. Non commento i se.hadi, non so se con Joe Biden hannodi". Così il leader della Lega, Matteo, rispondendo alla ...

