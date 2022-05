Ucraina, raid nell'Oblast' di Chernihiv: vittime e feriti (Di giovedì 12 maggio 2022) nella notte un aereo russo ha colpito Novgorod - Slversky nell'Oblast' di Chernihiv. A seguito del raid, 3 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite. Lo riferisce l'agenzia Ucraina Unian, citando l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022)a notte un aereo russo ha colpito Novgorod - Slversky' di. A seguito del, 3 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite. Lo riferisce l'agenziaUnian, citando l'...

Advertising

Massimi06250625 : Altro duro colpo strategico militare contro l'Ucraina: Raid russo missilistico su importante raffineria ucraina nel… - askanews_ita : Kiev: raid russi su #Dnipropetrovsk con bombe al fosforo e grappolo - roberto_carboni : RT @claudio301065: L'uccisione di #ShireenAbuAkleh in un raid Israeliano ci fa capire come già sapevamo che non esiste solo la guerra in U… - REN1pz : RT @gfrisoli: @EnricoLetta Scusa @EnricoLetta, #ShireenAbuAkleh è stata uccisa a #Jenin durante un raid.. di chi? Perché non riesci a dirlo… - gfrisoli : @EnricoLetta Scusa @EnricoLetta, #ShireenAbuAkleh è stata uccisa a #Jenin durante un raid.. di chi? Perché non ries… -