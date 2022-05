“Tutto sbagliato”. La pacifista Cristallo è irritata con Biden e l'Europa su sanzioni e armi (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella puntata del 12 maggio di Coffee Break, talk show del mattino di La7 condotto da Andrea Pancani, sono ospiti Benedetto Della Vedova e Jasmine Cristallo, che dibattono sul tema della guerra tra Russia ed Ucraina. Il primo ad intervenire è il sottosegretario agli Esteri di +Europa, a favore del dialogo con Viktor Orban per sbloccare il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia con l'embargo sul petrolio e poi invoca la necessità di cambiare le regole dell'Unione Europea: “L'Unione superi il diritto di veto, ci vogliono le maggioranze qualificate. Mario Draghi - dice ancora Della Vedova - non va a 'prendere ordini da Biden' ma a mantenere una linea di rigore”. La Cristallo, leader del movimento pacifista Pace Proibita, non è d'accordo sul viaggio di Draghi alla Casa Bianca: “Io ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella puntata del 12 maggio di Coffee Break, talk show del mattino di La7 condotto da Andrea Pancani, sono ospiti Benedetto Della Vedova e Jasmine, che dibattono sul tema della guerra tra Russia ed Ucraina. Il primo ad intervenire è il sottosegretario agli Esteri di +, a favore del dialogo con Viktor Orban per sbloccare il sesto pacchetto dialla Russia con l'embargo sul petrolio e poi invoca la necessità di cambiare le regole dell'Unione Europea: “L'Unione superi il diritto di veto, ci vogliono le maggioranze qualificate. Mario Draghi - dice ancora Della Vedova - non va a 'prendere ordini da' ma a mantenere una linea di rigore”. La, leader del movimentoPace Proibita, non è d'accordo sul viaggio di Draghi alla Casa Bianca: “Io ...

