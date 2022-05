Tottenham | nell’obiettivo Richarlison | Gordon e Godfrey Spunta l’idea Tielemans

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ilva a caccia di rinforzi per la prossima stagione e guarda in casa Everton. Stando a quanto riportato dal Telegraph infatti, gli Spurs di Antonio Conto avrebbero messo nel mirino tre calciatori dei Toffees:, Anthonye Ben. Tre nomi che potrebbero sostituire i calciatori Steven Bergwijn, Harry Winks e Lucas Moura, dati tutti in partenza.però anche il nome di Youriper il centrocampo. Si tratterebbe di un arrivo importante quello del belga del Leicester, visto che, oltre a Winks, anche Hojbjerg sarebbe in partenza (diretto a Newcastle). SportFace.