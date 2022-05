Schiacciato dal trattore | nel Potentino morto un novantenne

(Di giovedì 12 maggio 2022), per cause in fase di accertamento, dalsul quale stava lavorando in un terreno di sua proprietà, ad Atella (Potenza), un uomo di 90 anni ènel pomeriggio. Sul posto sono ...

Advertising

ledicoladelsud : È morto schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando in un terreno di sua proprietà: è successo ad Atella, ne… - annamariaferret : Schiacciato dal trattore in un terreno di sua proprietà: morto agricoltore 90enne nel Potentino - LaGazzettaWeb : Schiacciato dal trattore, muore 90enne agricoltore nel Potentino - Trmtv : Schiacciato dal trattore, novantenne muore nel Potentino - andrebazzi : Dal 63' al 120' l'Inter ha schiacciato una Juventus incapace di creare anche la più piccola occasione da gol. Vero… -

, per cause in fase di accertamento,trattore sul quale stava lavorando in un terreno di sua proprietà, ad Atella (Potenza), un uomo di 90 anni è morto nel pomeriggio. Sul posto sono ...... mercoledì pomeriggio, ha perso la vita Beniamino De Masi , operaio edile di 51 anni rimastocrollo di un solaio. Le immagini, già visionate dagli inquirenti, si interrompono pochi ...(ANSA) - POTENZA, 12 MAG - Schiacciato, per cause in fase di accertamento, dal trattore sul quale stava lavorando in un terreno di sua proprietà, ...operaio edile di 51 anni rimasto schiacciato dal crollo di un solaio. Le immagini, già visionate dagli inquirenti, si interrompono pochi secondi prima dell’incidente mortale, ma sarebbero ritenute ...