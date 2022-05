Rigettata richiesta Palamara di ricusare giudici Perugia (Di giovedì 12 maggio 2022) La Corte d'appello di Perugia ha rigettato l'istanza di ricusazione avanzata da Luca Palamara dei giudici del tribunale del capoluogo umbro che lo stanno giudicando per corruzione. L'udienza per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) La Corte d'appello diha rigettato l'istanza di ricusazione avanzata da Lucadeidel tribunale del capoluogo umbro che lo stanno giudicando per corruzione. L'udienza per la ...

