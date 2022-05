Regole e trasparenza. Il futuro delle criptovalute (Di giovedì 12 maggio 2022) criptovalute, istruzioni per l’uso. Nelle settimane della grande crisi delle monete digitali, partendo da Bitcoin per arrivare alle stablecoin (asset teoricamente concepiti per rimanere stabili, come dice il nome, e non essere soggette alle forte oscillazioni delle valute digitali tradizionali come ad esempio il Bitcoin), torna di attualità il dibattito circa una regolamentazione il più verticale possibile dei criptoasset. Oggi, nel mondo, esistono circa 18mila criptovalute anche se solo poche di esse raggiungono capitalizzazioni consistenti e diffusione. In questo Far West, oggi più che mai, è necessario un intervento normativo per tutelare gli investitori e disciplinare eventuali abusi. Di tutto questo si è parlato in occasione del live talk organizzato dalla rivista Formiche, dal titolo evocativo ... Leggi su formiche (Di giovedì 12 maggio 2022), istruzioni per l’uso. Nelle settimane della grande crisimonete digitali, partendo da Bitcoin per arrivare alle stablecoin (asset teoricamente concepiti per rimanere stabili, come dice il nome, e non essere soggette alle forte oscillazionivalute digitali tradizionali come ad esempio il Bitcoin), torna di attualità il dibattito circa una regolamentazione il più verticale possibile dei criptoasset. Oggi, nel mondo, esistono circa 18milaanche se solo poche di esse raggiungono capitalizzazioni consistenti e diffusione. In questo Far West, oggi più che mai, è necessario un intervento normativo per tutelare gli investitori e disciplinare eventuali abusi. Di tutto questo si è parlato in occasione del live talk organizzato dalla rivista Formiche, dal titolo evocativo ...

