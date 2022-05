Playoff Serie C 2021/2022, secondo turno fase nazionale: tabellone e accoppiamenti (Di giovedì 12 maggio 2022) Al via il secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C 2021/2022, ecco di seguito il tabellone e gli accoppiamenti. Andranno sorteggiati questi ultimi, quindi bisognerà attendere la fine degli scontri del primo turno per andare a delineare il cammino di quelli che sono i quarti di finale della post season che regala un posto in Serie B. Sfide in doppio confronto di andata e ritorno, quattro le teste di Serie: si tratta di Catanzaro, Reggiana e Padova che si sono già qualificate come seconde nei gironi, più la migliore squadra in regular season tra le cinque vincitrici del primo turno nazionale. tabellone ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Al via ildelladeidi, ecco di seguito ile gli. Andranno sorteggiati questi ultimi, quindi bisognerà attendere la fine degli scontri del primoper andare a delineare il cammino di quelli che sono i quarti di finale della post season che regala un posto inB. Sfide in doppio confronto di andata e ritorno, quattro le teste di: si tratta di Catanzaro, Reggiana e Padova che si sono già qualificate come seconde nei gironi, più la migliore squadra in regular season tra le cinque vincitrici del primo...

Advertising

DiMarzio : #SerieC | Il focus video sulla stagione del @CalcioFoggiaoff - GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - Danyboy1991 : RT @PallCantu: ???? Quarti di finale playoff, Gara 3: Acqua S.Bernardo in campo questa sera ?? Forlì per provare a chiudere la serie ?? #Since1… - PallCantu : ???? Quarti di finale playoff, Gara 3: Acqua S.Bernardo in campo questa sera ?? Forlì per provare a chiudere la serie… - Mugisha93586265 : RT @SkySport: Playoff Serie C, le partite del 1° turno nazionale e dove vederle #SkySport #SerieC -