Advertising

giornaleradiofm : Onu apre inchiesta su violazioni attribuite a forze russe - AnnaritaNinni : RT @MediasetTgcom24: L'Onu apre un'inchiesta sulle atrocità attribuite alle forze russe #UCRAINA - iconanews : Onu apre inchiesta su violazioni attribuite a forze russe - serenel14278447 : Onu apre inchiesta su violazioni attribuite a forze russe - marmanyoro : RT @MediasetTgcom24: L'Onu apre un'inchiesta sulle atrocità attribuite alle forze russe #UCRAINA -

Agenzia ANSA

L'lancia un'inchiesta sulle atrocità che vengono attribuite alle forze russe in Ucraina. Il consiglio per i diritti umani dell'ha votato a larga maggioranza oggi a favore dell'apertura di un'inchiesta sulle presunte gravi violazioni commesse dalle forze russe in Ucraina contribuendo così a rafforzare la pressione ...Ma se Francesco è più forte del Komintern, se il confrontole finestre e fa respirare tutti, ... che l'avrebbe distrutto (non tutto). La risoluzione fu unanime. Ma davvero russi e americani ... Onu apre inchiesta su violazioni attribuite a forze russe - Mondo (ANSA) - GINEVRA, 12 MAG - L'Onu lancia un'inchiesta sulle atrocità che vengono attribuite alle forze russe in Ucraina. Il consiglio per i diritti umani dell'Onu ha votato a larga maggioranza oggi a f ...Roma, 4 mag. (askanews) - "Sono in corso discussioni con autorità russe e ucraine e la Croce Rossa...che riguardano Mariupol e l'area attorno a Mariupol", ha detto il portavoce dell'Onu Stephane ...