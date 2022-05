Mattarella domenica a messa del Papa in Vaticano (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente domenica 15 maggio alla messa in piazza San Pietro durante la quale Papa Francesco canonizzerà dieci beati, cinque dei quali italiani. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente della Repubblica Sergiosarà presente15 maggio allain piazza San Pietro durante la qualeFrancesco canonizzerà dieci beati, cinque dei quali italiani. L'...

Mattarella domenica a messa del Papa in Vaticano

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente domenica 15 maggio alla messa in piazza San Pietro durante la quale papa Francesco canonizzerà dieci beati, cinque dei quali italiani.