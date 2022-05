Mascherina in Classe, Costa: Avrei Tolto L’Obbligo (Di giovedì 12 maggio 2022) Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, afferma che avrebbe voluto togliere L’Obbligo di Mascherina in Classe. “Io ero tra quelli che sostenevano che forse durante lezioni, quando i bambini sono ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 12 maggio 2022) Il sottosegretario alla Salute, Andrea, afferma che avrebbe voluto toglierediin. “Io ero tra quelli che sostenevano che forse durante lezioni, quando i bambini sono ...

Lordofnumbs : Oggi ho visto un video di mio nipote di 7 anni in classe fare una scenetta… tutti quanti i bambini con la mascherin… - Nanoalto : RT @Patriziapattys: Leggo che alcuni hanno chiesto al Ministero della Salute la documentazione che attesti il rapporto rischi/benefici dell… - WooyoXGeorgia : @itboysanii In classe da me ci sono solo io e un'altro mio compagno con la mascherina tutti gli altri 0 - giuli57210831 : @flayawa Bhe .... sono mesi che se porta un panino da mangiare a ricreazione in classe la mascherina la puo' toglie… - cecilian_u : @E__l__e__ Ma che poi: 'abbiamo' fatto 30 facciamo 31. Mica è lei a dover tenere la mascherina in classe un altro mese. -