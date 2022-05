Lo strano caso di Drew Barrymore diventata Jennifer Lopez (Di giovedì 12 maggio 2022) Two is megli' che uan? Se parliamo di JLo, senza dubbio. A questo avrà forse pensato Drew Barrymore quando si è trasformata nella popstar dopo essere passata nelle mani dell'hair stylist Chris Appleton e della celebre truccatrice Charlotte Tilbury Leggi su vanityfair (Di giovedì 12 maggio 2022) Two is megli' che uan? Se parliamo di JLo, senza dubbio. A questo avrà forse pensatoquando si è trasformata nella popstar dopo essere passata nelle mani dell'hair stylist Chris Appleton e della celebre truccatrice Charlotte Tilbury

Advertising

Loredanataberl1 : RT @MaryFalsetta: Oggi, vanno di moda le (Morti improvvise) Strano, come nessun Magistrato non sia interessato al caso ?? Il bello che la ma… - scc68samu : RT @MaryFalsetta: Oggi, vanno di moda le (Morti improvvise) Strano, come nessun Magistrato non sia interessato al caso ?? Il bello che la ma… - MaryFalsetta : Oggi, vanno di moda le (Morti improvvise) Strano, come nessun Magistrato non sia interessato al caso ?? Il bello che… - Lundici11 : Lo strano caso di #Pinsoglio, che non gioca mai e sta sul cazzo come #cuadrado - bluebirddrry : @FVLMINE @carrotsocks @bradfordsmoker @dallaslrry ma mi ha fatto solo caso perché si nota parecchio è così da un gi… -