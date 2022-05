Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali a Roma | ko Krajinovic

(Di giovedì 12 maggio 2022) Per la prima volta in carrieraentra i migliori 8 tennisti aidid’Italia a. Dopo aver superato Martinez e Fognini nel derby, l’altoatesino batte 6-2 7-6 il serbo, accedendo così al turno successivo dove troverà il greco Stefanos Tsitsipas. Bel primo set, poi il successo nonostante il calo La concentrazione è il fattore determinante pernel 1° set con. Dopo l’apertura del serbo, il tennista azzurro vince 5 game consecutivamente con due break alla prima chance utile che indirizzano il parziale. Nessun problema successivamente per archiviare poi sul 6-2 che chiude il set dopo 35 minuti di gioco. La ...

Eurosport_IT : Sinner batte Fognini a pochi passi dall'Olimpico, dove si stanno sfidando Juventus e Inter, ma Jannik ne tifa un’al… - InteBNLdItalia : Sinner c'è! ?????? Jannik supera Martinez 6-4 6-3. Al secondo turno ci sarà il derby contro Fognini ?? @janniksin |… - WeAreTennisITA : JANNIK VINCE ?? Nessun problema contro Martinez, battuto per 6-4 6-3. Sinner supera il primo turno, mercoledì sera… - solounastella : RT @FerrariTommi: bravo Jannik #Sinner domina il primo set e regge un po’ a fatica fino al tie nel secondo dove torna su e chiude 62 76 ????… - Lizzie_B90 : RT @SuperTennisTv: Quarta volta nei QF di un Masters 1000 ?? Prima volta agli @InteBNLdItalia ?? Jannik #Sinner si aggiudica la sfida con Kr… -

Un calvario infinito, per, agli internazionali d'Italia. Dopo aver battuto Fabio Fagnini nel derby tutto italiano, eccolo tornare in campo contro Karjinovic - numero 54 al mondo - agli internazionali d'Italia. E ...Ore 16:04 - 6 - 2, primo setIn 34 minutivince il primo set, 6 - 2. Mai in discussione per ora la partita,sta dominando contro Krajinovic. Ore 16:02 - 5 - 2 Game ...Jannik Sinner prosegue col sorriso il suo percorso agli Internazionali d’Italia e per la prima volta giocherà i quarti di finale del Masters 1000 capitolino. Il tennista altoatesino ha superato questo ...ROMA, GLI OTTAVI SU SKY - I RISULTATI DI OGGI Jannik Sinner sul Centrale a caccia dei quarti di finale agli Internazionali d'Italia: il 20enne azzurro affronta il serbo Filip Krajinovic, n°54 del ...