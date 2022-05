Israele approva oltre 4.000 case in insediamenti ebraici (Di giovedì 12 maggio 2022) oltre 4.000 alloggi per israeliani residenti in Cisgiordania sono stati approvati oggi dalla Commissione suprema per la progettazione, un ente che dipende dal ministero della difesa israeliano. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022)4.000 alloggi per israeliani residenti in Cisgiordania sono statiti oggi dalla Commissione suprema per la progettazione, un ente che dipende dal ministero della difesa israeliano. Lo ...

