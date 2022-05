Internazionali d’Italia 2022, Sinner ai quarti: sfiderà Tsitsipas (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2022 in corso al Foro Italico di Roma. Il ventenne altoatesino, numero 13 del mondo e 10 del seeding, ha battuto il trentenne serbo Filip Krajinovic, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6 (8-6) in un’ora e 41 minuti. Sinner sfiderà ai quarti il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del mondo e quarta testa di serie. L’ellenico ha battuto il russo Karen Khachanov, numero 24 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-3 dopo un’ora e 53 minuti. Avanti anche il tedesco Sascha Zverev, n.3 del ranking e secondo favorito al torneo, che ha battuto 6-3 7-6 (7-5), in un’ora e 49 minuti di gioco, l’australiano Alex De Minaur, n.22 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Janniksi qualifica aidi finale degliin corso al Foro Italico di Roma. Il ventenne altoatesino, numero 13 del mondo e 10 del seeding, ha battuto il trentenne serbo Filip Krajinovic, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6 (8-6) in un’ora e 41 minuti.aiil greco Stefanos, numero 5 del mondo e quarta testa di serie. L’ellenico ha battuto il russo Karen Khachanov, numero 24 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-3 dopo un’ora e 53 minuti. Avanti anche il tedesco Sascha Zverev, n.3 del ranking e secondo favorito al torneo, che ha battuto 6-3 7-6 (7-5), in un’ora e 49 minuti di gioco, l’australiano Alex De Minaur, n.22 ...

