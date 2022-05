Incidente sulla Tangenziale Est a Roma: traffico in tilt (Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora un Incidente a Roma, questa volta sulla Tangenziale Est. E il traffico, da ore, è paralizzato: si registrano code chilometriche e nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli. Incidente a Roma all’altezza Ponte delle Valli Lo scontro tra i tre veicoli è avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, in Cne Salaria, all’altezza del Ponte delle Valli, in direzione Stadio Olimpico. Nonostante sia passato del tempo, la circolazione è fortemente rallentata perché i mezzi non sono marcianti e occupano parte della sede stradale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza la strada. Sul luogo anche i Vigili del Fuoco, ma fortunatamente nessuno dei conducenti è rimasto ferito e nessuno di loro ha avuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora un, questa voltaEst. E il, da ore, è paralizzato: si registrano code chilometriche e nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli.all’altezza Ponte delle Valli Lo scontro tra i tre veicoli è avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, in Cne Salaria, all’altezza del Ponte delle Valli, in direzione Stadio Olimpico. Nonostante sia passato del tempo, la circolazione è fortemente rallentata perché i mezzi non sono marcianti e occupano parte della sede stradale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza la strada. Sul luogo anche i Vigili del Fuoco, ma fortunatamente nessuno dei conducenti è rimasto ferito e nessuno di loro ha avuto ...

