Il video del lancio del monopattino in acqua non è una challenge TikTok (Di giovedì 12 maggio 2022) Un ragazzo al Molosiglio, nei pressi del porto di Napoli, si getta in mare con uno dei tanti monopattini elettrici che si possono prendere a noleggio da qualche tempo. I suoi amici riprendono la scena con il telefonino ed il video viene, poi, postato su TikTok. L'atto viene subito condannato dagli utenti e criticato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde) e dal conduttore Gianni Simioli. Il ragazzo coinvolto prende la rincorsa e si lancia nel mare con il monopattino: per fortuna, questo video non ha dato il via ad una challenge TikTok. Leggi anche > TikTok sta testando un pulsante "Non mi piace" nei commenti La finta challenge TikTok del monopattino in mare Siamo nel porto di Napoli ed ...

