Il Tottenham ne fa 3 all’Arsenal ed accende il duello per la Champions (Di giovedì 12 maggio 2022) : decidono la doppietta di Kane e il gol di Son Derby di Londra senza storia tra Tottenham e Arsenal: secco 3-0 della squadra allenata da Conte che si porta così a -1 da quarto posto occupato proprio dai Gunners. Tottenham e Arsenal si giocheranno l’ultimo piazzamento disponibile per la Champions nelle ultime due giornate di Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) : decidono la doppietta di Kane e il gol di Son Derby di Londra senza storia trae Arsenal: secco 3-0 della squadra allenata da Conte che si porta così a -1 da quarto posto occupato proprio dai Gunners.e Arsenal si giocheranno l’ultimo piazzamento disponibile per lanelle ultime due giornate di Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

