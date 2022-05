Hotellerie – Secondo l’Osservatorio Entegra nel prossimo trimestre aumenti superiori al 5% per pollame e latte | oltre il 25% per il salmone

Leggi su newsagent

(Di giovedì 12 maggio 2022) La stagione del mondo dell’è già entrata nel vivo, come hanno dimostrato le presenze e i dati del ponte di Pasqua e del 25 aprile. Gli albergatori si trovano però di fronte ad una nuova sfida: proteggere i propri margini. Infatti, il conflitto Russia-Ucraina sta stravolgendo sia i prezzi sia la disponibilità nel reperimento di materie prime. I dati che emergono dalInternazionale, la più grande organizzazione acquisti di gruppo alimentare al mondo con20 miliardi di euro di potere d’acquisto, sono stati diffusi in Italia per fornire un’analisi e un monitoraggio dello scenario macroeconomico relativo agli acquisti food e non food nel settore dell’fa parte del Gruppo francese Sodexo, leader nei servizi di ristorazione on-site per ...