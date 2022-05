Gianluca Rocchi | “Il Var porta giustizia Arbitri? Sta avvenendo un cambio generazionale”

(Di giovedì 12 maggio 2022)è intervenuto ad un evento legato alla figura dell’ex direttore di gara Concetto Lo Bello. “Lo Bello era un arbitro con la A maiuscola, quello che oggi manca un po’. Tutti cerchiamo e vorremmo averecon la a maiuscola. Non è semplice, siamo di fronte a unmolto imnte. Io ho cercato di prendere e di restituire ai miei ragazzi il meglio da mi ha preceduto e guidato negli anni in cui ero ragazzo. Lo Bello mi ha detto fra le tante cose che l’arbitro è quello che decide, quello che io stesso sto cercando di trasmettere ai miei ragazzi che ho la fortuna di guidare in questo momento. Var o non Var l’arbitro deve essere qualcuno che prende una decisione“. Poi ha aggiunto: “La Var è una delle migliori introduzioni che il calcio ha avuto negli ...

, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, ha preso la parola dal palco di Coverciano a margine della presentazione del libro su Concetto Lo Bello.