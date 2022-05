Eurovision Song Contest: recap della seconda semifinale – pagelle (Di giovedì 12 maggio 2022) La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest ha visto esibirsi ben 18 paesi. Ecco le pagelle con il meglio e il peggio della serata Apre Alessandro Cattelan con lo strepitoso corpo di ballo in un medley dance che non risparmia il meglio dei tormentoni Tik Tok. Il conduttore si conferma essere un giovane e ben quotato showman. Il meraviglioso impianto scenografico fatto di luci, fuochi e getti d’acqua saluta l’Europa e da inizio alla seconda semifinale dell’Eurovinsion Song Contest. Mika di giallo vestito e Laura Pausini che segue ancora la via del monocolore, raggiungono Cattelan. Si da così il via al secondo appuntamento con l’Eurovision e i suoi 18 paesi in gara. A ... Leggi su zon (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladell’ha visto esibirsi ben 18 paesi. Ecco lecon il meglio e il peggioserata Apre Alessandro Cattelan con lo strepitoso corpo di ballo in un medley dance che non risparmia il meglio dei tormentoni Tik Tok. Il conduttore si conferma essere un giovane e ben quotato showman. Il meraviglioso impianto scenografico fatto di luci, fuochi e getti d’acqua saluta l’Europa e da inizio alladell’Eurovinsion. Mika di giallo vestito e Laura Pausini che segue ancora la via del monocolore, raggiungono Cattelan. Si da così il via al secondo appuntamento con l’e i suoi 18 paesi in gara. A ...

Advertising

ninofrassicaoff : Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di s… - IlContiAndrea : #Eurovision #IlVolo, uno dei ragazzi positivo al covid (ANSA) - ROMA, 11 MAG - E' a rischio l'esibizione de Il Vol… - Corriere : La rivelazione:«Macron spinse per eliminare i Maneskin perché, secondo lui, avevano sniffato coca» - Dansai75 : RT @EurovisionRai: ???? @Makiesejeremie1, sbagli una nota? Noooo ?? Hai fatto goal sul palco di #Eurovision2022! L’esibizione integrale è s… - imarealmoon : RT @ninofrassicaoff: Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di sost… -