Eurovision 2022, ecco la scaletta della seconda semifinale. Achille Lauro in gara (ma il regolamento parla chiaro). Cosa farà Alessandro Cattelan (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo il grande successo della prima semifinale che su Rai Uno ha raccolto 5.507.000 telespettatori e il 27% di share, stasera via al collegamento dalle 20:30 per scoprire e ascoltare le altre 18 Nazioni in gara. Lo show sarà aperto da speciale performance di Alessandro Cattelan che racconterà la capacità degli italiani di risolvere sempre le situazioni. Infine, in anteprima mondiale, sarà la volta di un inedito e atteso duetto di Laura Pausini e Mika, un omaggio alla pace con due brani “Fragile” di Sting e “People Have The Power” di Patti Smith. Poi via via si esibiranno Finlandia, Israele, Serbia, Azerbaigian, Georgia, Malta, San Marino, Australia, Cipro, Irlanda, Macedonia del Nord, Estonia, Romania, Polonia, Montenegro, Belgio, Svezia e Repubblica Ceca. Solo in dieci passeranno il turno e si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo il grande successoprimache su Rai Uno ha raccolto 5.507.000 telespettatori e il 27% di share, stasera via al collegamento dalle 20:30 per scoprire e ascoltare le altre 18 Nazioni in. Lo show sarà aperto da speciale performance diche racconterà la capacità degli italiani di risolvere sempre le situazioni. Infine, in anteprima mondiale, sarà la volta di un inedito e atteso duetto di Laura Pausini e Mika, un omaggio alla pace con due brani “Fragile” di Sting e “People Have The Power” di Patti Smith. Poi via via si esibiranno Finlandia, Israele, Serbia, Azerbaigian, Georgia, Malta, San Marino, Australia, Cipro, Irlanda, Macedonia del Nord, Estonia, Romania, Polonia, Montenegro, Belgio, Svezia e Repubblica Ceca. Solo in dieci passeranno il turno e si ...

